Road to Battiti: The Kolors attesi a Vieste, Matteo Paolillo a Peschici. Sul Gargano si accende l’estate musicale

Siamo ormai quasi a giugno e a giorni verranno annunciate date e tappe del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Ma prima c’à da vivere un altro grande weekend di musica con “Road to Battiti”, il tour di avvicinamento al grande evento della radio del sud.

Sabato 3 giugno il radio live show farà tappa a Vieste e sul truck di Radio Norba, ai microfoni dei dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni, ci saranno i The Kolors, che nelle scorse settimane sono tornati con il singolo “Italodisco”, la prima uscita discografica dopo la firma con Warner Music Italy, in altissima rotazione radiofonica su Radio Norba. Scritto da Stash e Davide Petrella e prodotto da Stash, Zef e Starchild, è a tutti gli effetti un omaggio al genere che negli anni ’80 ha portato l’Italia ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica. The Kolors attingono a piene mani dai maestri di quegli anni, tra Giorgio Moroder e Righeira, inaugurando in questo modo un nuovo capitolo nel loro percorso musicale. Cassa dritta e vibes nostalgiche si mescolano a immagini nitide e riferimenti precisi ad alcuni marchi di fabbrica della disco music italiana. Ai microfoni della radio del sud racconteranno questo nuovo inizio del loro percorso musicale.

Domenica 4 giugno “Road to Battiti” approderà invece a Peschici. Protagonisti della serata sarà una delle rivelazioni dell’ultimo anno, Matteo Paolillo, attore e cantante, reduce dal grandissimo successo televisivo “Mare fuori”, in cui interpreta il ruolo di Edoardo Conte. È lui l’autore e il cantante della sigla e di diversi brani colonna sonora della serie evento, fra cui “Origami all’alba”, certificato platino, colonna sonora della terza stagione della fortunatissima serie tv, che ha scalato le classifiche musicali dal giorno della sua pubblicazione. Un successo sancito anche dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, in qualità di super ospite: sul palco dell’Ariston ha cantato “O Mar For”, la canzone da lui scritta per la serie tv. L’ultimo singolo è “Liberatemi”, brano inedito del suo album d’esordio, uscito pochi giorni fa. Matteo con questa canzone vuole esprimere il disagio delle catene del tempo, degli obblighi sociali che opprimono e che lasciano poco spazio al proprio sentire. Liberatemi è una richiesta utopistica. Unica salvezza, ma in realtà illusione, è l’amore.

Dopo Canosa, Barletta, Massafra, Mesagne, Fasano e Taranto, altri due grandissimi appuntamenti, dunque, per “Road to Battiti”. Dieci in tutto le tappe del tour. In ogni tappa, a partire dalle 19, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e, al termine, la performance on the road che sarà trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’ingresso è libero.