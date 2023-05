Investita donna il via Lenotti – all’incrocio con via Grecia – a Foggia. Il conducente del veicolo, una Toyota Yaris, si è subito fermato per prestare soccorso. La donna è stata trasportata in pronto soccorso da ambulanza del 118, non si conoscono le sue condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.