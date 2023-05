Musica, la pianista foggiana Daniela Giordano è il nuovo direttore del Politecnico delle Arti di Bergamo

Donna, giovane e pugliese. Questo il ritratto di Daniela Giordano, che dal prossimo novembre ricoprirà il ruolo di direttore del Politecnico delle Arti di Bergamo. La pianista foggiana è stata eletta dai professori del Conservatorio G. Donizetti e dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo alla guida del primo Politecnico delle Arti d’Italia. Una scommessa per questo nuovo polo artistico e musicale che guarda ai modelli universitari europei e sperimenta le possibilità di dialogo e interazione creativa tra la dimensione visiva e quella sonora. “Sono molto emozionata per questo incarico. Raccolgo una sfida importante perché si tratta di una realtà tutta da costruire, ma sono determinata e piena di entusiasmo”.

Dopo gli studi al Conservatorio di Foggia, consegue un Master in Music Performance in Svizzera e poi il Diploma di Alto Perfezionamento all’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma. Comincia così un’intensa carriera concertistica che la porta ad esibirsi a New York, Londra, Parigi, Roma e da dieci anni è docente di pianoforte al Conservatorio G. Donizetti di Bergamo, dove è appena stata eletta direttore con un vero plebiscito. Un incarico prestigioso per Daniela Giordano, che rappresenta l’espressione più bella di una nuova generazione che con impegno e passione raggiunge traguardi importanti.