34 offerte di lavoro nel Foggiano: si cercano figure per agricoltura, turismo e sanità

34 richieste di personale per 163 figure professionali: sono i dati registrati nel report degli annunci di lavoro pubblicati dal 22 al 29 maggio dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, attestando un aumento di richieste di personale da parte delle aziende locali in ambito agricolo, in primis, e a seguire in ambito turistico e artigianale. Nel settore agricolo si cercano 20 manutentori meccanici, 20 addetti alla cernita, 10 conduttori di generatori a vapore, 20 carrellisti, 20 operai per realtà agricola di Foggia.

Nel settore turistico la richiesta di personale interessa soprattutto l’area garganica, con una richiesta di aiuto cuoco, aiuto pizzaiolo, pizzaiolo, lavapiatti e 3 camerieri a Rodi Garganico, 10 animatori e capi animatori, 15 istruttori sportivi e fitness, 5 addetti audio/luci, 20 addetti al mini club e addetto alle pulizie a Vieste; bagnini, manutentore e inservienti ai piani per hotel a San Giovanni Rotondo. Si segnala nel settore dei servizi la ricerca di 3 O.S.S. a Lucera e 2 educatori RSA (tirocinio) ad Alberona. Nel settore secondario, invece, la ricerca si divide tra ambito commerciale e artigianale: 3 addetti alle vendite, 1 commesso di parafarmacia, 1 ingegnere, 1 meccanico a Foggia, 1 fabbro e 1 tirocinante fabbro a Cerignola, 3 falegnami ad Apricena.

Una nuova ricerca di personale è riservata agli iscritti al Collocamento mirato, nello specifico due addetti alla vendita al dettaglio di gioielli e orologi (riservato a disabili – ex art.1, c.1, L.68/99). Il modulo di candidatura, da inviare entro il 5 giugno, è disponibile sulla home page del sito Sintesi Foggia.

Tutti gli annunci di lavoro sono disponibili sul portale regionale “Lavoro per te – Puglia”, dove è possibile creare un profilo personale accedendo con SPID, inserire il curriculum vitae e inviare con un clic la propria candidatura.