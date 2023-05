Grande “Festa del Volontariato” a Foggia. Città e provincia mostrano il loro lato migliore e solidale

Foggia capitale del volontariato. Per due giorni il capoluogo dauno ha ospitato la Festa del Volontariato con l’isola pedonale invasa da centinaia di volontari delle varie associazioni della Capitanata. Tanta promozione con numerosi stand e momenti di riflessione sul futuro del Terzo Settore. Una provincia solidale che anche in questa occasione ha dimostrato tutta la sua vitalità nel contesto del volontariato. “Fare volontariato in questa provincia – ha spiegato il presidente del Csv Foggia, Pasquale Marchese -, non è semplice per tanti motivi. La forza dei volontari è grande, e l’impegno è tanto. I nostri volontari sono portatori di interessi collettivi”.

