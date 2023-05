Il primo round è del Foggia, Peralta stende il Crotone davanti a 10mila tifosi. Ritorno mercoledì 31

Il Foggia si aggiudica la gara d’andata dei quarti di finale dei playoff di serie C battendo di misura il Crotone. La sfida contro i calabresi la decide Peralta con un gran gol che fa esplodere di gioia gli oltre 10.000 dello Zaccheria. Un gol pesante in vista del ritorno in programma a Crotone mercoledì 31 maggio. La squadra di Delio Rossi, nonostante le numerose assenze, si conferma un osso duro per la formazione di Zauli, che aveva trovato nel finale con Carraro il gol del pareggio giustamente annullato per fuorigioco.