Cattedrale di Foggia, iniziativa per ottenere un montascale per disabili. L’obiettivo di iFun

Si chiama “Noi siamo Orizzonti” ed è un evento con performance a sostegno della Cattedrale di Foggia. Il 30 maggio, a partire dalle 22, fino alle 23.45, nel chiostro della Cattedrale. L’associazione iFun, capitanata da Maurizio Alloggio e che si occupa di autismo e non solo, promuoverà una raccolta fondi per acquistare un montascale per disabili. Pizza sociale, dj set, video mapping, installazioni artistiche, fotografia e tanto divertimento. Per combattere l’Illegalità con la Bellezza e la Cultura.

Saranno protagonisti i ragazzi dell’associazione iFun, ma anche gli studenti e i giovani delle parrocchie di Foggia, reduci da alcuni interessanti laboratori come quello della pizza, in collaborazione con LieviTante, di cucina con chef Letizia Consalvo, di fotografia all’ istituto Pacinotti con Vincenzo Romagnoli e di comunicazione con Sara Fabbri. Oltre a queste attività, anche un laboratorio di videomapping con Lucia Zappacosta, nome noto a livello internazionale in questo settore.