Dopo Cameron a Vieste arrivano De Giovanni e Ranucci. Anticipazioni del “Libro Possibile”

Il Libro Possibile Festival ha inaugurato la XXII edizione con un’anteprima di respiro internazionale. Ospite d’onore lo scrittore statunitense Peter Cameron che ha fatto da anfitrione ad una serie di altri ospiti importanti che animeranno la rassegna letteraria che si svolgerà a Vieste dal 18 al 22 luglio. La direttrice artistica del Festival a margine dell’incontro di ieri sera ha anticipato alcuni personaggi che arriveranno a Vieste: su tutti Maurizio De Giovanni e Sigfrido Ranucci.

“Iniziamo il 18 luglio in piazzetta Petrone con una serata tutta in lingua inglese in modo da ampliare l’offerta turistica”. Intanto si lavora per alzare il livello culturale del festival, diventato un appuntamento immancabile non solo per i turisti. “Tanta cultura internazionale a Vieste – aggiunge l’assessora Graziamaria Starace -, siamo davvero onorati di aver ospitato Cameron e di prepararci ad un’altra edizione del festival con ospiti di spessore”. Il programma completo della rassegna letteraria sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Roma il prossimo 13 giugno.

Cameron è una delle firme più celebri del panorama letterario internazionale. Autore di racconti e romanzi, in Italia ha pubblicato per Adelphi: Quella sera dorata (2006), Un giorno questo dolore ti sarà utile (2007), Paura della matematica (2008), Coral Glynn (2012), Il weekend (2013), Andorra (2014), Gli inconvenienti della vita (2018), Cose che succedono la notte (2020), Anno bisestile (2021).

A Vieste ha presentato il suo ultimo lavoro, pubblicato il 16 maggio per Adelphi: “Che cosa fa la gente tutto il giorno?”. Con il suo inconfondibile stile dolceamaro, Cameron ci trasporta in un nuovo viaggio nei meandri dell’essere umano. La complessità di vite ordinarie si disvela progressivamente attraverso il racconto di “piccoli e grandi drammi familiari, amorosi, esistenziali che si consumano in sordina, mentre una vena sotterranea di dolore invade l’esistenza e finisce inesorabilmente per travolgerla e stravolgerla”.

Non è casuale la scelta di anticipare, con la presentazione di un autore straniero, la XXII edizione del Festival che si svolgerà dal 5 all’8 luglio a Polignano a Mare e dal 18 al 22 luglio a Vieste. Proprio qui, infatti, nella suggestiva piazzetta Petrone, la kermesse culturale pugliese aprirà, quest’anno, per la prima volta, uno spazio dedicato integralmente a incontri in lingua inglese, che si terrà nella serata del 18 luglio.