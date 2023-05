Cameron incanta tutti a Vieste. Lo scrittore racconta “l’impresa” di arrivare a fine giornata

Peter Cameron incanta tutti a Vieste in una serata di alto spessore culturale. Lo scrittore statunitense per la prima volta al Sud ha partecipato all’anteprima internazionale del festival letterario “Il Libro Possibile” che si svolgerà a Vieste da 18 al 22 luglio prossimi. Cameron ha parlato del suo ultimo libro dal titolo “Cosa fa la gente tutto il giorno?”, una raccolta di 12 racconti che narrano altrettante storie di vita nascoste nell’ordinario.

“Sono storie che raccontano lo sforzo delle persone di arrivare alla fine della giornata. La vita può essere semplice, ma anche molto complesso. Una giornata ordinaria può essere ricca di sfide e di sorprese. Quello che provo a raccontare è l’interiorità, la vita privata, intima di alcuni personaggi. Una vita che difficilmente condividiamo con le altre persone, anche quelle che ci stanno più vicine”te e il Gargano. “Terra bellissima. Non ero mai stato in questa parte del Sud Italia. Questo viaggio è particolarmente speciale per me. Io amo il mare, ed è un piacere essere a Vieste per presentare il mio libro”.