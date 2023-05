Nessuno vuole la ex Tozzi, 130 lavoratori disperati. Presidio sotto la sede del Tribunale del lavoro

La vertenza G&W di Foggia sempre più in alto mare. Dopo i licenziamenti che hanno interessato ben 130 lavoratori dello stabilimento di Borgo Incoronata, alcuni di loro hanno presidiato la zona antistante il Tribunale del Lavoro dove si è svolta l’ udienza sulla citazione a giudizio della Fiom Cgil nei confronti della G&W. Il giudice pur accogliendo l’appello si è riservato di esprimere ogni giudizio e rimandano ai prossimi giorni la sentenza.

Nel frattempo continua lo stato di agitazione dei lavoratori rimasti senza lavoro e soprattutto senza nessuna prospettiva per il futuro. La speranza è quella di trovare una soluzione al più presto possibile. Ci credono in pochi anche perché non è facile affronatre una multinazionale come la G&W. Un epilogo che non si aspettava nessuno e che i lavoratori ormai rimasti soli cercheranno di capovolgere. E sperano nel giudice. Oltre che nelle istituzioni. “Ormai ci hanno abbandonato tutti”.