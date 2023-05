Poliziotto garganico si uccide con la pistola di ordinanza. “Una tragedia, perdiamo persona solare”

Un agente della Polstrada si è suicidato stamattina all’interno del Comando della Polizia stradale di Palmi dove prestava servizio. Lo riporta lacnews24.it. Si tratta di un agente originario di San Nicandro Garganico. Stando alle notizie, il poliziotto si è sparato utilizzando la pistola d’ordinanza. Il corpo è stato scoperto dai colleghi che, accorsi nella stanza, hanno trovato pure una lettera con le motivazioni del gesto. Al momento, stando a quanto si è potuto apprendere, il suicidio sarebbe legato a motivi personali. In ogni caso, come da prassi, il procuratore di Palmi Emanuele Crescenti ha aperto un’indagine per verificare tutti gli elementi che hanno portato al suicidio. Dopo i rilievi, nelle prossime ore, sarà disposta l’autopsia.

Sconvolto il sindaco di San Nicandro, Matteo Vocale: “Oggi una tragica notizia ci ha svegliati all’alba. Il dolore per una giovanissima vita spezzata è sempre atroce e indescrivibile e merita silenzio e rispetto. Antonio, persona solare ed energica, era un figlio della nostra terra e un servitore dello Stato. Al suo commosso ricordo, abbiamo dedicato un minuto di silenzio, oggi, in Consiglio comunale. Ci stringiamo tutti alla sua famiglia e preghiamo per loro e per la sua anima”.