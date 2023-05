Agenti nel quartiere ferrovia di Foggia per fermare bivacco e prostituzione. Sequestrata merce abusiva

Proseguono i controlli ed i sequestri nel quartiere ferrovia di Foggia. Nella serata del 25 maggio 2023, agenti della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D. hanno effettuato intensi controlli in zona.

Sono stati eseguiti tre distinti sequestri di merce usata venduta abusivamente in via Podgora per un totale di 120 pezzi tra scarpe, indumenti usati ed oggettistica varia.

Ordini di allontanamento da viale XXIV Maggio per 48 ore “Daspo Urbano” così come previsto dalle Legge 48/2017 per un uomo sorpreso in atteggiamenti di bivacco e per una donna intenta a svolgere attività di meretricio. Controlli anche alle norme del Codice della Strada; controllati e sanzionati 13 veicoli per infrazioni al CdS.