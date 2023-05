“Festa del Volontariato”, studenti protagonisti della manifestazione solidale del CSV Foggia

Grande partecipazione, lo scorso 25 maggio, presso il Dipartimento di Studi Umanisti dell’Università di Foggia per il seminario “ENEA – L’ULEPE e le realtà territoriali nell’esecuzione senza sbarre della pena”, organizzato nell’ambito della XVI edizione della “Festa del volontariato” del CSV Foggia. Dopo i saluti di Roberto Lavanna, direttore del Csv Foggia, hanno dialogato Mirella Malcangi, direttore dell’ULEPE Foggia (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) e Guido Colaiacovo, docente di diritto penitenziario dell’Unifg. È intervenuto Roberto Galano, direttore artistico del Teatro dei Limoni, con una testimonianza sul progetto “Rip. (Riparliamo – Ripariamo – Ripartiamo)”, realizzato da ULEPE, Csv Foggia e TdL con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti. All’iniziativa, rientrante nel programma della manifestazione “La città che vorrei” dell’Unifg, hanno partecipato, con interesse, le studentesse e gli studenti delle classi 3F e 4G dell’Istituto Tecnico “Notarangelo Rosati” di Foggia, accompagnati dalle docenti Ida Barnabei e Monica Sala. Presenti anche i volontari delle associazioni So’Bellicos, Banco Alimentare della Daunia, AIL e Fondazione ANT in rappresentanza degli ETS che animeranno la “Festa del Volontariato”.

Gli studenti saranno protagonisti anche di altri momenti della “Festa del Volontariato”. Sabato 27 maggio, alle ore 9.15, in Piazza Giordano, si terrà l’incontro sul tema “La cultura del dono in tre A (ADMO, AVIS, AIDO)”, con la partecipazione di classi degli Istituti “Pascal” e “Notarangelo-Rosati” e di altre scuole di Foggia. Per ADMO interverranno Nella Santoro, consigliere regionale e referente di Foggia e Antonio Placentino, dirigente nazionale e consigliere regionale; per AIDO, Maria Nobili, presidente provinciale e Carolina Conversano, volontaria; per AVIS Foggia, Stefano d’Amore, consigliere comunale e Vittoria Falgione, segretaria. Presenta il giornalista Piero Russo.

Alle ore 11.00 di sabato ci sarà la premiazione del concorso “L’Arte per la Vita” che ha visto la partecipazione di numerosi studenti del liceo artistico “Perugini” di Foggia e di altre scuole del territorio. Nel corso della manifestazione saranno fornite notizie utili sulla nuova edizione del concorso. Gli stand della “Festa del volontariato” resteranno aperti sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 21.00. Numerosi i momenti di riflessione, promozione e di animazione. Per consultare tutto il programma, clicca qui.