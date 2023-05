La campagna elettorale, la libertà di stampa e la cultura del sospetto per sminuire i giornalisti

Quella per le Comunali di Foggia del prossimo autunno si preannuncia una campagna elettorale violentissima e piena di sospetti, rancori, dossier, intimidazioni velate, tentativi di riverginazione e maldicenze, laddove invece lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose suggerirebbe trasparenza, verità e visione. Oltre che il prerequisito della legalità, naturalmente.

Con la nostra testata, l’Immediato, ne abbiamo avuto il primo assaggio sui social, che al contempo possono essere cloaca e insostituibili agorà pubbliche. Un neutro articolo di cronaca politica, il talk con Giuseppe Mainiero a Piazza Mercato di venerdì 19 maggio, è stato oggetto di critica, del tutto legittima ovviamente, da parte dell’interessato, che ha adombrato presunte guerre giornalistiche con un’altra testata locale e complotti imprenditoriali di questo o quel portatore di interessi della città contro la sua proposta elettorale e programmatica.

Bene, come giornalisti, che antepongono i fatti alle opinioni, sempre vicini a quel che accade e quasi mai seduti al pc o alla cornetta, siamo abituati a veder scannerizzato il nostro lavoro, le nostre parole, le nostre virgole. Ad essere associati, per inerzia e pigrizia, al potere forte più in voga e con maggiore visibilità. Ad essere intimoriti con pacate minacce, ad essere querelati, ad essere sminuiti. Se si è donna poi, non manca mai il mansplaining di chi ritiene di saperla sempre più lunga e di conoscere il retroscena salottiero e maschile che ti manca.

Del resto è più facile adulare, blandire, influenzare, darsi toni da consigliori. E la politica, si sa, ama questo tipo di informazione. Si confondono spesso gli inserzionisti con gli editori, non sapendo che la rete non consente infingimenti. Ancor prima della libertà di stampa o della deontologia è la rete che ci impone l’adiacenza ai fatti. La sua oggettività, la sua memoria guidano oggi il lavoro giornalistico per raggiungere il maggior grado di verità in nostro possesso.

Se davvero ci fosse una guerra giornalistica in atto a Foggia, il talk di Mainiero non avrebbe meritato più di una breve, dal momento che i contenuti sono apparsi quelli soliti delle sue battaglie amministrative. Con qualche opinione, ormai tristemente nota, dell’intervistatore in cerca di conferme nel suo interlocutore. Una intervista da bucare tranquillamente, insomma, che aggiungeva poco o nulla alla sua comunicazione di questi anni.

Ma c’era la notizia. Era la partecipazione la notizia, le numerose persone accorse in un pomeriggio dal clima incerto ad ascoltarlo. I grillini felici erano la notizia. E quello abbiamo tentato di raccontare, senza schemi, imposizioni di schieramenti politici o economici o pregiudizi, ma con pura curiosità e anche incredulità, per certi versi. Nessuno potrà impedirci di mettere in fila i fatti per come noi li vediamo.