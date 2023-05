Omicidio di mafia a Foggia: freddato Prencipe, nome eccellente della “Società”. Sembrava fuori dal giro

Vittima eccellente nel mondo della mafia Foggia. Stasera è stato ucciso Salvatore Prencipe alias “Piede veloce” (in foto), 59enne esponente di rilievo del clan Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese. L’uomo è stato freddato a colpi d’arma da fuoco in viale Kennedy, pieno quartiere Cep, non lontano dalla caserma dei carabinieri. L’agguato è avvenuto intorno alle 21.

Prencipe, dopo il coinvolgimento in numerose operazioni antimafia tra gli anni ’90 e gli inizi del 2000, sembrava essere uscito dal giro ma evidentemente qualcuno non la pensava così. Sul posto le forze dell’ordine per le indagini.

Nel lontano 1999 il boss scampò già ad un agguato: la sera del 21 settembre si trovava ai tavolini di un bar insieme a Federico Trisciuoglio detto “Enrichetto lo Zoppo” e Leonardo “Pastina” Piserchia quando un commando, forse composto da calabresi, sparò all’impazzata verso i tre pregiudicati. L’unico a morire fu un povero innocente, l’anziano Matteo Di Candia che in quel momento stava festeggiando il suo onomastico. Solo lievi ferite per Trisciuoglio e Prencipe, scampati miracolosamente alla morte. Piserchia venne invece ucciso un mese dopo, sempre a Foggia.

