Gara nazionale degli istituti alberghieri, riconoscimento per alunno del Convitto R. Bonghi di Lucera

L’allievo dell’indirizzo sala e vendita, Giorgio Lozniceru, ha affrontato una prova progettuale che prevedeva: l’organizzazione di un evento conviviale per la promozione di un prodotto a marchio di denominazione del Veneto e di un prodotto tipico della Puglia, la redazione di un menu in relazione ai prodotti scelti, la mise en place, l’abbinamento cibo-vino, l’elaborazione della scheda calorica di un cocktail e il food cost di un piatto. La prova pratica invece riguardava la realizzazione di un cocktail IBA 2020, la conversazione in lingua inglese, la mise en place, il servizio e la degustazione di un vino del territorio veneto.

Nonostante il maltempo, le delegazioni, formate da docenti e dirigenti, sono riuscite a godere della bellezza delle Colline Unesco, andando alla scoperta delle cantine e dei luoghi più iconici. Il programma ha previsto visite in musei, palazzi nobiliari e aziende del territorio dando vita ad un interessante itinerario culturale e degustativo.

La Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri è una splendida opportunità di esperienza, confronto e valorizzazione delle competenze. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato alla dirigente del “Beltrame” una lettera con un saluto speciale rivolto ai giovani che si sono messi alla prova: “L’istruzione tecnica per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera costituisce oggi un pilastro fondamentale per le nostre tradizioni culturali, stimolando i ragazzi a coltivare i propri talenti e ad acquisire gli strumenti necessari per il loro inserimento nel mondo del lavoro. L’iniziativa rappresenta un importante momento di celebrazione e di condivisione di valori comuni, che si esprimono nella promozione dei territori e delle realtà scolastiche locali per lo sviluppo dell’intero Paese”.

Il contest ha fatto salire sul gradino più alto del podio nel percorso di cucina, un’allieva dell’IPSSEOA “G. Falcone” di Giarre, in provincia di Catania, che porterà l’edizione 2024 della gara nazionale in Sicilia.