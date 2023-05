Sparatoria a Foggia davanti ad un bar, ferito 40enne. C’è già un sospettato bloccato dalla polizia

Un uomo di 40 anni è stato ferito con un colpo di pistola ad una gamba mentre si intratteneva davanti ad un bar a Foggia. Il fatto è accaduto l’altra sera in via Gioberti. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale: per i medici guarirà in meno due settimane. Secondo gli investigatori, all’origine del ferimento vi sarebbe una lite per futili motivi. Subito dopo l’agguato in via Gioberti sono arrivati gli agenti della squadra mobile che, grazie ad alcune testimonianze, sono riusciti ad identificare e a sottoporre a fermo un 43enne del posto. Quest’ultimo deve rispondere di porto illegale d’arma da sparo (pistola non ancora ritrovata) e lesioni aggravate dall’uso dell’arma. (Ansa).

Seguici anche su Instagram – Clicca qui