Foggia, ritorna “Municipia”: occasione di dibattito aperto con (e per) la città

Ritorna Municipia: un’occasione di dibattito aperto con la città e per la città. Un invito a partecipare ad un confronto costruttivo e produttivo per il bene di Foggia e dei foggiani.

“Insieme apriamo un dibattito attivo in cui le idee migliori per la città – fanno sapere gli organizzatori -, trovano un luogo dove poter essere condivise, sviluppate, concretizzate. Il progetto è passare dall’idea, ai fatti; dalla visione, alla realizzazione. Siamo in un momento storico in cui i tempi delle attese e delle speranze, devono lasciare il passo alla costruzione, alla programmazione. È da troppo tempo che Foggia è in uno stato agonizzante e i foggiani sono stanchi di dover subire una storia di deriva e rassegnazione. Municipia – punta a offrire una svolta; quella svolta imprenditoriale che è già la sua impronta in ambito sanitario/ editoriale/culturale/ fiore all’occhiello delle offerte locali , mostrando in tutti i settori una lungimiranza premiante. La città merita un Riscatto! Foggia merita l’impegno di coloro che non ci stanno ad accettare questa narrazione passiva, ma che con caparbietà, competenza, senso di appartenenza, mettono a disposizione

quella responsabilità sociale salvifica, di cui abbiamo estremo bisogno.

Municipia è tutto questo ed altro ancora.

Ti aspetto. Non mancare”.

26 maggio, presso Laltrocinema Via Duomo, 11 – ore 17.30