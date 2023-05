Angelo dovrà aspettare, l’Asl di Foggia risponde a ragazzo autistico: “Valutiamo struttura idonea, anche fuori regione”

Nulla da fare per Angelo, il ragazzo autistico di Ordona che, per mezzo della sua famiglia, ha denunciato la mancata risposta dell’Asl di Foggia al ricovero nella Rssa “Villa Mele” di Rodi Garganico.

“In riferimento alla richiesta di inserimento del giovane affetto da disturbo dello spettro autistico nella Struttura (RSSA) indicata dalla famiglia – fa sapere l’azienda guidata da Antonio Nigri – si precisa che tale struttura, accreditata per altri setting assistenziali, non è idonea a garantire le cure e l’assistenza di cui necessita il giovane in questione.

La direzione sanitaria – concludono – ha attivato, pertanto, un tavolo tecnico con i professionisti del Dipartimento di Salute Mentale affidando loro il compito di individuare una Struttura idonea, anche extra regionale, tale da garantire una assistenza adeguata e specifica alle necessità del paziente”.