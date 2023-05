Indimenticabile Marina Mazzei. A lei il liceo “Lanza” di Foggia dedica l’aula di Storia dell’Arte

Marina Mazzei, archeologa appassionata, ha dedicato la sua vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico. La sua fama è riconosciuta a livello nazionale e internazionale: a lei sarà dedicata l’aula di Storia dell’Arte del Liceo Classico V. Lanza. Martedì 23 maggio alle ore 16.30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di una targa commemorativa in suo onore.

“Marina Mazzei, cinquant’anni fa, conseguì il diploma proprio nel nostro liceo classico – riporta una nota divulgata dal Lanza -; ed è in questo anniversario che la sua figura di fine studiosa, la ricerca archeologica sul campo che ha permesso di ricostruire la storia della Daunia Antica, gli anni come responsabile della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e del Museo Nazionale di Manfredonia, saranno al centro della cerimonia che si svolgerà nella Biblioteca ‘M.L. Guerrieri’ del Lanza”.

Interverranno: l’architetta Anita Guarnieri, direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria – Trani e Foggia, Saverio Russo, ordinario di Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Foggia, Laura Maggio, docente del liceo e collaboratrice della Mazzei.