Foggia annichilito da un super Cerignola. Ai gialloblù il primo atto del derby

Un Cerignola devastante guidato da un superlativo Maza, autore di due reti, stende il Foggia e ipoteca il passaggio ai quarti dei playoff. Per il Foggia una delle partite più brutte: squadra stanca e demotivata, mai pericolosa davanti la porta di Saracco.

MARCATORI Achik (C) su rigore al 20’, Maza (C) al 24’ p.t.; Byarkason (F) al 3’, Maza (C) al 4’, D’Ausilio (C) al 34’ s.t.

CERIGNOLA (3-5-2) Saracco 6; Ligi 6, Capomaggio 7, Blondett 6; Coccia 6,5 (dal 18’ s.t. D’Ausilio 7), Maza 7,5 (dal 25’ s.t. Ruggiero 6), Langella 7, Tascone 6,5, Russo 6,5; D’Andrea 6 (dal 25’ s.t. Samele 6), Achik 6 (dal 18’ s.t. Malcore 6). (Fares, Trezza, Olivera, Allegrini, Giofrè, Bianco, Botta, Inguscio, Montini, Megnani). All. Pazienza 7.

FOGGIA (3-4-1-2) Thiam 5; Leo 5, Kontek 5, Rizzo 5; Byarkason 6, Di Noia 6, Odyer 5 (dal 36’ p.t. Petermann 6), Costa 5,5; Schenetti 5 (dal 10’ s.t. Frigerio 5); Beretta 5 (dal 1’ s.t. Ogunseye 5,5, dal 25’ s.t. Peralta 5), Iacoponi 5. (Raccichini, Domingo, Rutjens, Di Pasquale, Vacca, Capogna). All. Rossi 4,5.

ARBITRO Nicolini di Brescia 7

NOTE paganti 3200, abbonati e incasso n.c. Ammoniti Odjer, Ligi, Frigiero, Langella, Capomaggio. Angoli 1-3.

MIGLIORE MAZA 7,5.