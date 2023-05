Antonio Lacerenza passa dal Riuniti all’Asl di Foggia: è il nuovo direttore di “Ostetricia e Ginecologia” a San Severo

“Professionista stimato – scrive l’azienda in un comunicato -, il dott. Lacerenza approda alla ASL dopo aver esercitato la propria attività nel Policlinico Riuniti di Foggia, soprattutto in sala parto, oltre che in sala operatoria. Importante l’impegno durante la pandemia. Punto di riferimento per le ostetriche e gli operatori del parto semplice ed operativo, Lacerenza ha, infatti, coordinato la sezione COVID della II unità operativa complessa di “Ginecologia e Ostetricia” del Policlinico, garantendo adeguata assistenza alle pazienti. Auguri di buon lavoro al dottor Lacerenza e a tutto il personale dell’unità operativa”, concludono.