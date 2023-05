Scuola “Bovio” di Foggia, i genitori: “Vogliamo soluzioni chiare sulla sorte dei nostri figli”

“I genitori della scuola Giovanni Bovio, in bilico sulla delocalizzazione, causa lavori di ristrutturazione, che ci restituiranno una scuola riqualificata, da un anno circa chiedono ciclicamente a mezzo di svariate Pec e incontri, ai quali ha sempre partecipato anche, ove chiesto e richiesto, la nostra dirigente M.Mancini e in un’occasione l’attuale presidente d’Istituto, Annamaria Cibelli, riscontri e chiare soluzioni sulla sorte dei nostri figli e di noi famiglie”. Lo riporta una nota della presidente del Consiglio d’Istituto che torna a chiedere chiarezza e, soprattutto, soluzioni per la “Bovio” di Foggia.

“Non è dignitoso che un ente pubblico, attraverso i suoi rappresentanti, pubblici, responsabili di settori legati alla scuola e alla sua ‘recente storia’ di ristrutturazione, non rispondano formalmente alle nostre lecite e legittime richieste di renderci edotti relativamente alla nostra e dei nostri figli sorte. Questo tempo, un anno e più, ha per certo scoraggiato potenziali nuovi iscritti e messo noi famiglie in bilico. La scuola secondaria di primo grado è più che mai obbligatoria e tutti sappiamo che i motivi che ci legano alla sua scelta sono ancorati ad un valido discorso di territorialità e fidelizzazione, che ci consentono di far muovere anche i giusti passi in una prima autonomia ai suoi importantissimi utenti, gli alunni”.

Poi i genitori concludono: “Mai uno scritto con valide, opportune, giuste richieste, che ci dicessero con chiarezza e ufficialità di un suo atto, quali le nostre sorti, quelle dei nostri figli, giovani cittadini, che studiano e sono coinvolti in bellissimi progetti sulla legalità e come diventare buoni cittadini in ordine alle richieste di un vivere sociale, in un contesto cittadino che dà esempi ed è una guida. Nulla di tutto questo, anzi disordine, confusione e moltissimi silenzi, che hanno il sapore di chi non ha mai seriamente pensato ad una soluzione”.