A Peschici la fine di un’epoca, D’Arenzo manda a casa “l’eterno” Tavaglione. “Ora subito al lavoro”

Peschici volta pagina, e dopo 15 anni la cittadina garganica dice basta all’era Tavaglione. Il nuovo sindaco è Luigi D’Arenzo, geometra sostenuto dal vice presidente della Puglia, Raffaele Piemontese che solo nel centro peschiciano è riuscito a piazzare un suo candidato. D’Arenzo ottiene 2058 voti contro gli appena 672 di Tavaglione. Un distacco notevole che conferma come nella “Gemma del Gargano” c’era voglia di cambiamento.

“Una vittoria che ho sempre sentito mia – afferma con sicurezza il neo sindaco -, non ho mai avuto dubbi. Ora subito al lavoro, c’è tanto da fare e l’estate incombe. Le priorità? Peschici deve tornare a dialogare con il resto del Gargano, poi un piano concreto sulla nettezza urbana e una serie di iniziative per far decollare il turismo”. D’Arenzo ha poi salutato con affetto il sindaco uscente. “Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ha fatto in tutti questi anni”.