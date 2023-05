Cocaina nascosta in un box, assolto ex consigliere comunale di Foggia. Non ci sono prove

Assolto Ignazio Grosso, 86 anni, pensionato, ex consigliere comunale di Foggia. L’uomo venne arrestato verso la fine del 2022 per detenzione di una “pietra” di cocaina del peso di un etto. Lo stupefacente venne rinvenuto dalla polizia in un box ma, come riporta gazzetta del mezzogiorno, non c’è prova che l’imputato ne fosse il custode sia perché nel garage non si recava mai e sia perché le chiavi erano nella disponibilità di più persone. Tesi confermate da due testi a discarico durante il processo.