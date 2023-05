Matrimoni stesso sesso, boom di richieste estere per il wedding made in Puglia. Foggia si prepara

I settori del turismo, degli eventi ed il wedding, seguendo i mutamenti culturali e l’evoluzione delle dinamiche sociali, hanno la necessità di evolvere in nuove competenze e sensibilità professionale per la gestione e l’organizzazione di Unioni Civili e matrimoni Same ed LGBTQ+. Sono in notevole aumento le coppie provenienti anche dall’estero che scelgono come mèta la Puglia per festeggiare le Nozze; sono coppie alla ricerca del buon cibo, di paesaggi naturali come la Puglia, disposte a portare in Puglia numerosi parenti ed amici anche dall’estero, pur di avere un “Wedding made in Puglia”.

La sezione Assowedding & Luxury di Foggia, organizza una Tavola Rotonda sul tema: “Wedding, Unioni Civili e Matrimoni same-sex LGBTQ+, le nuove competenze per gli organizzatori”. L’evento che nasce dalla necessità di aiutare i nostri associati e tutti gli organizzatori di eventi e matrimoni a gestire la nuova richiesta di eventi di convivio per festeggiare le unioni civili fra coppie uomo-donna o fra coppie LGBTQ+, si terrà il 16 maggio 2023 dalle ore 15,00 alle ore 17.30, presso la Sala Fantini di Confindustria Foggia.

Saranno presenti:

Saluti: Eliseo Zanasi Presidente Confindustria Foggia; Maria Teresa Sassano Vice Pres. con delega all’Internazionalizzazione Confindustria Foggia. Introduce e coordina i lavori: Anna Laura d’Alessio Consigliere Nazionale e Presidente Assowedding&Luxury di Confindustria Foggia e referente del Feudo della Selva Ricevimenti d’Eccellenza di Foggia.

Interverranno: Paola Fiorito Presidente Sezione Ricevimenti di Confindustria Bari BAT e General Manager presso Villa delle Querce di Bari, Silvana Cigliano Vice Presidente Assowedding&Luxury di Confindustria Foggia e referente di Masseria Pietrafitta di Foggia, Elisabetta D’Ambrogio WP & EventP certificata LGBTQ+, Stefano Diotallevi Country Manager Zankyou il portale specializzato per l’organizzazione dei Fornitori del Wedding; Gaetano Portoghese responsabile organizzazione dell’Evento Fiera Promessi SPOSI di Bari (l’edizione 2023 avrà uno spazio dedicato a questo settore); Antonio Tricarico responsabile dell’Evento Fiera Adesso Sposami di Foggia (da quest’anno avrà uno spazio dedicato ai Convegni sul wedding); Sandra Santoro Event Director certificata per organizzazione eventi LGBTQ; Lello Trivisonne RT Eventi Roma specializzato nella Direzione Artistica di Grandi Eventi,

Seguiranno le testimonianze ed il dibattito di professionisti e titolari di Locations che hanno già affrontato eventi sul tema: Domenico Pinto Location Tenuta Pinto Mola di Bari BA; Mariarosa De Palma Settore Eventi Gattarella Vieste FG; Lucia De Martino e Franco Petruzzelli Italian Wedding Glamour; Daniele Carbone Boragine & Co. Import /export Flowers Terlizzi; Alessandro Tenace Music Planner Italy; Alfredo Urbano Studio Ph Tethos.