Comuni al voto, nel Foggiano precipita l’affluenza (56%): record negativo a Vico del Gargano e Anzano

L’affluenza finale alle urne in Puglia è stata del 64,13%, in leggero aumento rispetto all’andamento di domenica ma, comunque, più bassa rispetto all’ultima tornata elettorale quando si raggiunse il 66,61%. Si è votato in 51 comuni. La provincia dove c’è stata la partecipazione maggiore è quella di Taranto l’unica a superare il 70% (70,22), segue quella di Lecce con il 68,19%, poi Bari (63,71%), Brindisi (62,89%), la Bat (61,91%), e chiude il Foggiano con il 56,64%.

Si è votato in nove Comuni della Città metropolitana di Bari, in due della Bat, in otto della provincia di Taranto, 13 in Salento, 11 nel Foggiano e 8 nel Brindisino, tra cui il capoluogo.