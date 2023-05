Gegè Mangano ambasciatore del gusto. Il presidente nazionale: “Un piacere averti in squadra”

Uno chef foggiano entra a far parte dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. Si tratta di Gegè Mangano di Monte Sant’Angelo. “È un piacere e un onore averti in squadra con noi” – ha affermato il presidente nazionale dell’associazione, Alessandro Gilmozzi. La missione dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto parte dalla consapevolezza che raccontare e valorizzare significa contribuire, in sinergia con le Istituzioni, allo sviluppo del Paese. “Divulgare il valore della cucina favorisce anche i settori di cultura e turismo, e funge da volano al settore agroalimentare attraverso modi nuovi di qualificare le eccellenze del nostro territorio.

Rafforzare l’identità enogastronomica italiana, favorendo gli scambi e le relazioni di chi opera nella ristorazione in Italia e all’Estero, trasmettendo il rispetto per il cibo, evitando gli sprechi e promuovendo la sostenibilità ambientale”.