Ancora allarme cinghiali in Capitanata. In un video, divulgato dalla parlamentare foggiana, Annamaria Fallucchi, si vede un branco di cinghiali, anche cuccioli, attraversare pericolosamente una strada sul Gargano. “A dimostrazione dell’attualità del pericolo – scrive Fallucchi -. Video girato oggi pomeriggio (ieri, ndr) su via Lauro. Altro che fake news. Qui per l’esattezza ci troviamo lungo la sp 40, zona Lauro, agro di San Nicandro Garganico”.