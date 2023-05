Sparatoria in serata a Cerignola dove un uomo di 50 anni è stato ferito al fianco sinistro da un colpo di pistola. Il fatto è accaduto in via Terranova. Gli investigatori giunti sul posto avrebbero recuperato tre bossoli calibro 7.65. La vittima è stata trasportata all’ospedale Tatarella: le sue condizioni non sarebbero gravi. A sparare, stando ad una prima ipotesi, sarebbero state tre persone che si trovavano a bordo di un’automobile. (Agi)