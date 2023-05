Vieste al settimo cielo per Banksy, re della street art. In città l’unica mostra in Puglia

Promossa dal Comune di Vieste e prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi, la città garganica da questa mattina ospita una delle più importanti e inedite mostre dedicata a Banksy, l’indiscusso protagonista di un nuovo paradigma della creazione. Banksy è uno dei pochissimi artisti viventi che fonde assieme importanza e significato, usando la sua potenza mediatica per lanciare messaggi moralmente significativi. In precedenza una rassegna del genere era stata organizzata solo a Bari, e in tutta la Capitanata non era mai stato organizzato un evento del genere.

Vieste va oltre il turismo balneare e da alcuni anni sta innalzando il livello culturale attraverso una serie di iniziative come “Banksy a Vieste”. Fino al prossimo 17 settembre presso il Museo Civico Archeologico che si affaccia sul porto di Vieste sarà possibile visitare la mostra che propone al pubblico ben 40 opere dell’artista inglese che non ama comparire in pubblico. Tra le 40 opere in mostra anche un interessante inedito, ovvero lo studente universitario che lancia fiori al posto delle bombe in segno di pace. Una grande collezione di opere originali e autenticate con vere e proprie immagini simbolo della produzione dello street art londinese. A curare la mostra l’esperto e preparato Giuseppe Benvenuto.

“Vieste è l’unica città di questa provincia che ha creduto in un evento di questa portata culturale. Sarà sicuramente l’evento dell’anno, ne stanno parlando tutti ad iniziare dalla stampa nazionale”. “Una grande opportunità – ha rimarcato il sindaco Giuseppe Nobiletti – per guardare con fiducia al futuro e rilanciare il tessuto economico attraverso l’arte e la cultura”. “Il Comune di Vieste – aggiunge l’assessora alla Cultura, Graziamaria Starace – promuove, incoraggia e sostiene eventi come questo. Crediamo che attraverso l’arte si possano piantare semi preziosi per la crescita della società e sviluppare modelli di economia intelligente”. L’allestimento completo del museo per la mostra di Banksy e stato curato dalla FC Lab srl di Celle di San Vito.