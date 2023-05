San Severo, würstel ripieni di chiodi per strada. “Vogliono uccidere animali domestici e randagi”

“Qualcuno ha lasciato würstel con chiudo per gli animali”. La denuncia arriva dall’associazione Leidaa San Severo. “In via Montenero, San Severo – scrivono -, qualche ‘brava’ persona ha deciso di preparare e lasciare per strada la sua personale ricetta per aiutare i nostri animali, domestici e randagi. La ricetta prevede würstel ripieni di chiodi! Se trovate queste cose in giro per la città, non solo in quella via, buttatele. Questo gesto salverà sicuramente da una morte straziante un animale. State allerta e speriamo di non ricevere brutte notizie”, concludono.