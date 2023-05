Maria Giulia e Alberto tornano dalla Germania e aprono un’attività nel Foggiano: “Ciciotto 2.0”. “Era il nostro sogno”

“Pensavamo di fare fortuna in Germania, ma non è stato cosi. Diciamo che ci è servito per fare esperienza, ma il richiamo del nostro paese è stato talmente forte che dopo nemmeno 4 anni siamo tornati per aprire una attività tutta nostra. E siamo molto contenti di averlo fatto”. È la storia di Maria Giulia, 30 anni e Alberto 25 anni, due giovani fratelli di Pietramontecorvino che raggiunta la maturità, sono partiti alla volta della Germania dove credevano di avviare un’attività imprenditoriale.

Partiti con i genitori, Morena e Vittorio, ad un certo punto si sono resi conto che non era affatto facile fare impresa all’estero, e di comune accordo hanno deciso di ritornare a casa, a Pietramontecorvino, piccolo borgo dei Monti Dauni dove il papà Vittorio, conosciuto come “Ciciotto” aveva una pizzeria. Oggi Maria Giulia e Alberto hanno aperto un bar rosticceria chiamandolo “Ciciotto 2.0”. “Il ritorno a casa lo abbiamo sempre sognato. Non è vero che per lavorare bisogna partire per il nord Italia o l’estero. Volevamo lavorare nel nostro comune e finalmente eccoci qui. Orgogliosi di averlo fatto”. Tante le iniziative in programma per attirare gente. “Si, inizieremo con l’Estate Ciciottiana in collaborazione con l’Aps Just Free Time e Pignalandia di Pietramontecorvino per fare rivivere la piazzetta di Ciciotto (Piazzetta Martiri del Terrorismo) chiamata così da tutta la popolazione petrajola”.

