Strade pulite e asfaltate, “miracoli” del Giro d’Italia a Foggia. “Una città che scopre la normalità”

Strade asfaltate tra viale Ofanto e viale degli Aviatori, mezzi dell’igiene urbana in azione, vigili indaffarati nel far rispettare il codice della strada. È un’altra Foggia quella che si vede in questi giorni, tutto grazie al Giro d’Italia che oggi attraverserà la città nella tappa Vasto-Melfi. È previsto anche un traguardo volante in viale Ofanto, nei pressi dello stadio Zaccheria. Molti cittadini hanno esclamato: “Ma ci voleva il Giro d’Italia per rifare le strade?”. Beh, pare proprio di sì! Sorridono anche molti alunni per la chiusura delle scuole disposta per oggi dal Comune.

“Diciamolo, la decisione di far chiudere le scuole – di ogni ordine e e grado – per il solo passaggio del Giro d’Italia per me rappresenta una enormità, soprattutto dopo un mese di aprile colmo di ponti e chiusure – commenta l’ex consigliere comunale e possibile candidato sindaco, Giuseppe Mainiero -. Non si capisce perché mentre tutti lavorano, i ragazzi non vanno a scuola, posto che a scuola si entra alle 8.30, molto prima del passaggio dei ciclisti. Oggi però scopriamo che a Foggia abbiamo uomini e mezzi per svolgere i servizi essenziali in una città. Una città che scopre la normalità. Abbiamo tutti i vigili in servizio per strada. Abbiamo tutto il personale Amiu. Il servizio di pulizia e lavaggio strade come dovrebbe essere fatto sempre, semplicemente perché lo paghiamo”.