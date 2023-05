Una Foggia tirata a lucido ha ospitato oggi il Giro d’Italia per la terza tappa Vasto-Melfi. I corridori hanno attraversato alcune strade della città, asfaltate e ripulite, attirando l’attenzione di tanti curiosi presenti sui marciapiedi. Traguardo “volante” in viale Ofanto nei pressi dello stadio Zaccheria dove sono giunti in testa Konyshev e Stojnic con circa due minuti di vantaggio sul gruppo. (video di Roberta Miscioscia)