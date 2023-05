La Regione Puglia si muove per assicurare una maggiore viabilità nel Foggiano anche a fini turistici. Tra i provvedimenti di oggi della giunta c’è l’approvazione, anche per il 2023, del collegamento in bus Bari Palese Aeroporto “K. Woityla” – Gargano “Gargano Easy to reach”.

Il trasferimento della competenza dall’assessorato al Turismo all’assessorato ai Trasporti permetterà anche l’avvio della sperimentazione del collegamento tra il “Gino Lisa” di Foggia e il Gargano.