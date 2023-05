“Bullo Non È Bello”, gli alunni della Garibaldi ospiti della facoltà di Giurisprudenza per il progetto di sensibilizzazione

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, guidato dalla direttrice prof.ssa Donatella Curtotti, da sempre impegnata nella diffusione della legalità e della tutela diritti, promuove un progetto pilota “Progettare insieme per il futuro”, rivolto agli studenti delle scuole primarie, voluto fortemente dal prof. Francesco Maria Silla, delegato dal Dipartimento alla Terza Missione, recentemente scomparso.

Il progetto, curato dalla prof. Valentina Cuocci, delegata del Dipartimento all’Orientamento, partirà il 4 maggio con l’attività “Bullo Non È Bello”, volta a sensibilizzare i bambini sul tema del bullismo e cyberbullismo, in una logica costruttiva e di costante dialogo tra Università e Istituzioni scolastiche.

“Ci faremo raccontare dai bambini com’è la relazione con gli altri”, chiarisce la prof.ssa Curtotti, “e gli faremo capire cos’è il rispetto e la condivisione. Il bullismo è un fenomeno in crescita. Occorre identificarlo e combatterlo”.

“Bullo Non E’ Bello” si svilupperà in due giornate di incontri, il 4 e il 12 maggio. Durante il primo incontro gli alunni di due classi quinta della Scuola Primaria Garibaldi, delle sedi di Foggia e di Borgo Mezzanone, verranno accolti con i loro insegnanti nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza. Qui si articoleranno una serie di interventi di informazione da parte dei docenti del Dipartimento esperti della materia e a seguire, in biblioteca, gli alunni potranno, anche tramite lavori di gruppo, scrivere pensieri, poesie, racconti, riflessioni o fare disegni contro il bullismo. Per il secondo incontro del 12 maggio, al quale potranno partecipare anche i genitori degli alunni, verrà allestita una mostra in Aula Magna con gli elaborati dei bambini partecipanti al progetto cui seguirà una cerimonia di premiazione con consegna di un attestato di Laurea contro il bullismo.

Il progetto si propone di promuovere la competenza civica ed emotiva attraverso una serie di attività che facilitano i bambini a parlare dei loro vissuti attraverso loro elaborati, per comprenderli e meglio gestirli nella relazione con l’altro sia nel mondo reale che virtuale. Le difficoltà nelle relazioni interpersonali, acuite nel periodo pandemico, hanno incrementato l’immersione in un mondo virtuale che passa anche attraverso l’uso della tecnologia, dei social media e dei videogiochi.

E’ fondamentale mettere in atto tutte le azioni possibili finalizzate a contrastare il bullismo e cyberbullismo che passano attraverso un lavoro di sinergia tra Istituzioni, Scuola e i soggetti direttamente coinvolti, i bambini e le loro famiglie. L’obiettivo mira a diffondere i valori della giustizia e della condivisione, nell’ottica del rispetto della persona.