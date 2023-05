Sparatoria a Cerignola, arrestato presunto autore del tentato omicidio di un 42enne. Si indaga sul movente

Questa mattina, dopo serrate e immediate attività investigative, militari della Compagnia Carabinieri di Cerignola hanno arrestato un cerignolano del ’76, ritenuto il presunto autore del tentato omicidio di un uomo di 42 anni, avvenuto la scorsa sera alle 21:30 circa in via Napoli. Sono ancora in corso indagini finalizzate a capire il movente e a ricostruire bene gli eventi da cui è scaturita l’azione delittuosa. È stato possibile raggiungere in breve tempo il risultato investigativo grazie ad una costante sinergia tra carabinieri e procura. Al vaglio dell’autorità giudiziaria la posizione dell’indagato condotto nel carcere di Foggia.

“In ultima analisi – fa sapere l’Arma in una nota – va precisato che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che la posizione della persona fermata è comunque al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la stessa pertanto non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.