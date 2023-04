Capitanata protagonista al Villaggio Contadino di Coldiretti. Al centro la biodiversità

Tanta Capitanata con le principali aziende dell’agroalimentare di qualità al Villaggio Contadino di Coldiretti che ha aperto i battenti a Bari. Il capoluogo di regione per tre giorni è diventato l’epicentro dell’agricoltura italiana. La campagna in città, un vero e proprio villaggio contadino per toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno tra le aziende agricole ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella agli asini e tra gli altri animali, nella fattoria didattica e nell’agriasilo dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto.

Inaugurazione in pompa magna sul lungomare di Bari alla presenza dei vertici nazionali di Coldiretti guidati dal presidente Ettore Prandini, dei ministri Raffaele Fitto e Giuseppe Valditara, del presidente della Puglia, Michele Emiliano, l’assessore Donato Pentassuglia e i rappresentanti regionali e provinciali di Coldiretti. Per Foggia il direttore Marino Pilati. Tutti insieme per far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione.

Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico a minacciare la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare.