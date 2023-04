In auto con la bandiera del Napoli viene minacciato: “Toglila, qua stiamo a Foggia”

Imperversa sul web il video pubblicato ieri sulla pagina Facebook Il lato oscuro del calcio, in cui un individuo in auto con la bandiera del Napoli, che proprio oggi potrebbe conquistare il suo terzo scudetto, viene fermato e invitato a rimuovere il drappo. “Vedi che con quella bandiera è pericoloso a camminare a Foggia, è meglio che la togli perché qua stiamo a Foggia, non stiamo a Napoli”.

La conversazione tra i due prosegue: “Lo so ma la devi togliere, qua stai a Foggia non stiamo a Napoli. Proprio perché sei di San Severo dovresti farti rispettare”. Il soggetto scende dalla sua auto, rimuove la bandiera e la mette nella sua autovettura.