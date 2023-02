“Situazione preoccupante a Casa Sollievo”. Chiesto supporto della Regione Puglia

“Notizie preoccupanti che, se confermate, metterebbero a rischio la qualità del servizio offerto da un ospedale divenuto ormai un vero e proprio riferimento sanitario a livello nazionale: sulle prospettive della Casa Sollievo della Sofferenza ho richiesto un’audizione in Commissione Sanità”. Lo fa sapere con una nota il consigliere regionale di Forza Italia Napoleone Cera.

“Dalle dichiarazioni rese alla stampa dalla dirigenza dell’ospedale e dai sindacati, emerge un quadro che sta scuotendo non solo l’indotto, tra personale e ditte coinvolte, ma tutto il territorio. Anche il Comune di San Giovanni Rotondo, infatti, ha convocato un consiglio monotematico sul nosocomio voluto da Padre Pio e ciò certifica l’attenzione che sta prendendo piede anche a livello istituzionale. Dal momento che l’ospedale è una vera eccellenza, un fiore all’occhiello per servizio sanitario offerto ma anche soprattutto per l’autorevole istituto di ricerca che può vantare, mi pare che la Regione non possa esimersi dall’occuparsi di quanto sta avvenendo. La comunità vuole risposte, vuole vederci chiaro e ritengo che la Commissione Sanità sia la sede più idonea per offrire un quadro di verità. Perciò, ho chiesto l’audizione del presidente Emiliano, dell’assessore Palese, del presidente del CDA di Casa Sollievo della Sofferenza Mons. Franco Moscone, del Direttore Generale ad interim di Casa Sollievo dott. Gino Gumirato e del Sindaco di San Giovanni Rotondo”.