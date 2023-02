Inaugurata casa del commiato a Panni, recuperato vecchio immobile inutilizzato

Inaugurata nel cimitero comunale di Panni una struttura adibita, per volontà dell’amministrazione comunale a casa del commiato. La struttura costruita negli anni settanta è mai utilizzata era ormai fatiscente. Il comune ha destinato un finanziamento di 84mila euro per ridare nuova vita a questo fabbricato che ora comprende: SALA del commiato, bagni pubblici e ufficio per il custode cimiteriale. È anche stato inserito all’interno un piccolo punto di ristoro. Questa sala risulta essere la prima presente in provincia di Foggia. Il sindaco Amedeo De Cotiis nel discorso di innaugurazione si è detto fiero di aver donato al popolo pannese un punto dignitoso di, ristoro, conforto e preghiera, dove i defunti e i loro cari possono essere accolti nei momenti di dolore.