A Foggia l’incontro dell’Associazione Arbitri su legalità e sviluppo sostenibile. Evento al Palazzetto dell’Arte

Lunedì 27 febbraio, a partire dalle ore 17, presso la Sala Rosa – Palazzetto dell’Arte di Foggia in via Galliani, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Le regole del gioco. Etica, legalità e sviluppo del territorio: prospettive per una rinascita”.

L’evento, organizzato dalla Sezione di Foggia dell’Associazione Italiana Arbitri, costituisce un importante momento di riflessione sulle tematiche del rispetto delle regole, della cultura della legalità e dello sviluppo territoriale sostenibile, tanto in ambito sportivo, quanto – più in generale – nel contesto socio-culturale della città di Foggia. L’incontro mira a delineare la figura dell’arbitro quale garante della legalità e portatore di valori sani e condivisi, all’interno di una società civile continuamente alla ricerca di figure che possano guidarla nel riscatto etico e valoriale.

Il dibattito vedrà la partecipazione, quali partners istituzionali, dell’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e, quali enti patrocinatori, del Comune di Foggia, della Regione Puglia, del CONI e della FIGC-LND Puglia.

Al convegno, strutturato nella forma della tavola rotonda, prenderanno parte, oltre al Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente, le massime autorità istituzionali, civili e sportive del Comune di Foggia e della Regione Puglia.