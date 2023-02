Premio Lupo e grandi ospiti nei monti del Foggiano. Giorgio Tirabassi: “Parte tutto dalla scrittura”

Successo di pubblico e di critica per il Premio Lupo 2022, assegnato ieri sera a Faeto. Per la sezione “Drammatico” Premio Lupo alla scrittrice Giuliana Arpini di Saronno con il racconto “Sulla mia pelle”. Per il genere “Comico” si è aggiudicato il premio, Alessandro Tironi di Firenze, infine per la sezione “Drama Comedy” il premio è andato a Luca Ricciarelli di Bergamo.

Ad aprire la cerimonia è stata la Corale del Comune di Faeto con due brani in franco-provenzale. I tre vincitori, provenienti da Lombardia e Toscana, si sono aggiudicati il titolo per il miglior racconto breve nelle categorie in gara: “Drama”, “Comedy” e “Drama-Comedy”. Per ogni categoria è previsto un premio di 700 euro, più un buono libri di 50 euro spendibile presso la libreria Ubik di Foggia, che è partner del concorso organizzato dalla Piccola Compagnia impertinente diretta da Pierluigi Bevilacqua. Oltre ai sindaci dei sei comuni promotori Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Roseto in provincia di Foggia, e Castelfranco in Miscano, Fojano e San Bartolomeo in Galdo in provincia di Benevento erano presenti anche l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, e la delegata alla Cultura della Regione Puglia, Grazia Di Bari.

Ospite della serata l’attore e regista Giorgio Tirabassi, protagonista della produzione cinematografica e teatrale italiana, volto noto al grande pubblico. Con lui si è parlato di teatro, cinema, del ruolo della cultura nei piccoli centri e come valorizzare le peculiarità dei Comuni a rischio spopolamento.