La Foggia-San Severo strada della morte. Non convince il progetto di rilancio: “Semplice ampliamento non basta”

La statale 16 nel tratto Foggia-San Severo sempre più strada della morte. Nonostante i numerosi solleciti inviati agli organi competenti su quella arteria ancora nessun cantiere aperto. E sulla questione torna ad alzare la voce Carla Costantino, segretario della Cisl Foggia. “Non possiamo più sottacere a queste tragedie della strada che quotidianamente raccontiamo. Sono anni che sollecitiamo le istituzioni preposte per la messa in sicurezza della statale 16, senza purtroppo nessuna risposta concreta. A dire il vero noi non abbiamo nemmeno condiviso le modalità del progetto perché sempre convinti che su quella arteria serva il raddoppio non un semplice ampliamento della carreggiata. È dal 2015 che si parla di questa strada, ci chiediamo come mai tutto questo ritardo. Ogni volta assistiamo ad enunciazioni, promesse e affermazioni anche istituzionali, ma di fatto ancora nulla”.