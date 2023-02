“Buio, spaccio di droga e persino rifiuti speciali al comparto Biccari di Foggia”. Lo sfogo di un cittadino

“L’illuminazione di tutta la pista ciclabile e annessi giardini è sempre spenta”. Inizia così la breve segnalazione di un foggiano sulla situazione al comparto Biccari. “Il buio – aggiunge – favorisce non solo spaccio di sostanze stupefacenti ma anche l’aggregazione di ragazzi che devastano i giardini con immondizia di ogni genere e demolendo quei pochi giochi per bambini che sono rimasti. Poi stamattina ho fatto anche la scoperta di rifiuti speciali (in foto). Ho provveduto a sollecitare gli organi competenti ma ormai in questa città dilaga sempre più l’illegalità”. (In foto, il comparto Biccari; nel riquadro, le taniche ritrovate da un residente)