Statale 16, ancora un incidente. Tempi lunghi per i lavori, Miglio: “Subito gratuito il tratto autostradale”

È di ieri sera l’ennesimo incidente stradale sulla Statale 16 nei pressi di San Severo. Uno scontro frontale tra due auto ha provocato tre feriti e il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto 118 e forze dell’ordine. Intanto, il sindaco Francesco Miglio è tornato ad incalzare le istituzioni affinché rendano gratuito il tratto autostradale: “Il transito autostradale tra Foggia e San Severo (e viceversa) deve essere gratuito o semi gratuito – scrive -. Da ora e sino a quando non sarà completato l’intervento di ammodernamento della SS 16 tratto Foggia e San Severo. Anas sta per pubblicare bando di gara per appaltare le opere, poi ci vorranno almeno sei mesi (se non di più) per l’aggiudicazione, poi da due e tre anni per realizzare l’intervento. Troppo tempo!”.

A parere di Miglio “bisogna creare un percorso alternativo in autostrada, sin da subito. Ringrazio il prefetto di Foggia per l’attenzione rivolta alla mia richiesta e per aver convocato con la massima tempestività un tavolo prefettizio con Anas e Società Autostrade il 28 febbraio prossimo. Spero in una definizione positiva della questione”.