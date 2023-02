UniFg, corsa al Rettorato: la sfida di Milena Sinigaglia. “La mia esperienza al servizio di questo Ateneo”

In corsa per il rettorato dell’Università di Foggia anche la professoressa Milena Sinigaglia, direttrice del Dafne. “Un programma di poche pagine di molti contenuti con la consapevolezza che, almeno i prossimi tre anni, dovranno essere dedicati a portare avanti le azioni descritte nel Piano Strategico di Ateneo, individuate durante le giornate di consultazione della nostra comunità e degli stakeholder. Tuttavia, non posso non considerare che il prossimo sessennio rappresenterà per la nostra Università un periodo cruciale, principalmente a causa della trasformazione demografica in atto e per le sfide offerte dal Pnrr. Ho deciso di candidarmi con l’umiltà di chi sa di non sapere e di non avere la riposta pronta per ogni problema, ma consapevole di poter contare su alcuni solidi riferimenti e sulla voglia di individuare le strategie insieme a tutte le componenti dell’Università: docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti e studentesse, che sono il fulcro della nostra missione”.

Sinigaglia si dice “convinta dell’urgenza di riconoscere la centralità della ricerca e della buona didattica senza dimenticare, soprattutto nel nostro territorio, l’importanza della terza missione e dell’impegno sociale e civile. Non sono una rivoluzionaria, così come non sono rivoluzionari i punti del mio programma; tuttavia, posso affermare che scaturiscono dalla lunga esperienza maturata nella nostra Università e nella mia Terra e riflettono l’impegno profuso in questi ultimi anni nelle varie funzioni di governo dell’Ateneo”.

Poi aggiunge: “Le motivazioni che mi hanno spinto a presentare la mia candidatura a rettrice dell’Università di Foggia, presso la quale svolgo la mia attività lavorativa dal 1993 rivestendo il ruolo di direttrice del Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’allora Facoltà di Agraria, il ruolo di pro- rettrice vicaria e attualmente il ruolo di direttrice del Dipartimento di Scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria, possono riassumersi nella voglia di mettere a disposizione della mia Università l’esperienza accumulata, non solo in ambito accademico, al fine di promuovere l’ulteriore crescita dell’Ateneo come bene comune al servizio del territorio e riferimento scientifico e culturale. Una Università che sia percepita da chi ci lavora e studia, dalle istituzioni e, perché no, anche da tutti i cittadini, come una seconda casa nella quale crescere sentendosi accolti e coccolati”.