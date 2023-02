Open Day nelle scuole comunali di Foggia. Il 3 marzo la scadenza dei termini per le domande di ammissione

“Scadrà il 3 marzo il termine per la presentazione delle domande di ammissione alle scuole comunali per l’infanzia e all’asilo nido ‘Tommy Onofri’ di Foggia per l’anno scolastico 2023-2024″. Lo riporta una nota stampa divulgata dal Comune.

“In vista della scadenza, per mostrare alle famiglie dei potenziali alunni ed alla comunità cittadina interessata le scuole, le metodologie didattiche e i servizi offerti ai bambini, il Comune di Foggia ha organizzato un Open Day per sabato 18 febbraio. Il personale scolastico sarà a disposizione dei visitatori per mostrare gli ambienti scolastici e fornire tutte le informazioni necessarie in grado di soddisfare le diverse curiosità dei genitori”.

L’Open Day si svolgerà presso le scuole dell’infanzia: Don Milani in Via Mons. Farina, 11; Angela Fresu in Via Consagro, 22; R.Tagore di Via Gioberti; San Filippo Neri a Largo Candelaro, 16/A. L’Open Day è stato organizzato anche per l’asilo “Tommy Onofri” in viale Pinto 6.

Il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Foggia ricorda che le domande di iscrizione andranno presentate esclusivamente tramite mail. Per le scuole dell’infanzia all’indirizzo: [email protected] Per l’asilo nido all’indirizzo: [email protected] Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet del Comune: https://www.comune.foggia.it/servizi/educazione-e-istruzione/.