Botte se passeggi col cane al parcheggio Zuretti di Foggia: “È raccapricciante”. La video denuncia

Il parcheggio Zuretti proprietà privata? Il caso continua a tenere banco a Foggia. Pochi giorni fa alla nostra redazione è giunta una missiva, inviata anche a Pinuccio di Striscia la Notizia, da parte di un avvocato locale che denunciava “una incresciosa situazione”. In buona sostanza, i cittadini, soprattutto se in compagnia di animali, verrebbero allontanati in malo modo dai gestori dell’area. Inoltre il passaggio dei pedoni attraverso lo Zuretti sarebbe obbligato in virtù della concomitanza di lavori di ristrutturazione del palazzo Asl poco distante.

In queste ore, inoltre, sta circolando un video girato con uno smartphone e inviato alla nostra testata da Anna Rita Melfitani, presidente dell’associazione “Guerrieri con la coda”. Nel filmato si nota una zuffa proprio nella zona del parcheggio: “Nel 2023 – scrive Melfitani – dobbiamo essere spettatori di certe scene di violenza nate perché il nuovo gestore del parcheggio non vuole vedere cani passare sul suo marciapiede. Da anni volevo spiegare al nuovo gestore che i nostri amici a quattro zampe sono ben accetti in tutti i luoghi. Una scena raccapricciante agli occhi di chi ama gli animali. Chiedo al gestore dello Zuretti se vedendo questa scena non provi vergogna. Si ricordi e segua cosa sta succedendo in Turchia e Siria. Vada a vedere quante vite stanno salvando i nostri amici cani”.